В Кузбассе работница угольного предприятия получала компенсацию за выдуманную производственную травму

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В Березовском осудили бывшую работницу угольного предприятия, которая получала выплаты за выдуманную производственную травму. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в 2015 году. 52-летняя женщина, работая главным бухгалтером на угольном предприятии, предоставила руководству документы о том, что она травмировалась при спуске в шахту. В связи с этим работнице была установлена ежемесячная страховая выплата более 40 тысяч рублей. Также женщина получила единовременную денежную компенсацию от предприятия и путевку на лечение в санаторий. Однако, правоохранители выяснили, что женщина всех обманула: она не могла травмироваться на работе, так как не покидала рабочее место и не спускалась под землю. На главного бухгалтера завели уголовно дело о мошенничества. В ходе расследования женщина в полном размере возместила причиненный ущерб – он составил порядка 2 млн 700 тысяч рублей выплат.

Суд приговорил жительницу Березовского к четырем годам лишения свободы условно.