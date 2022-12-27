Стало известно, как в Кемерове будет работать общественный транспорт на Новый год

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове общественный транспорт в новогоднюю ночь и праздничные дни будет работать по-новому. Рассказываем, обо всех предстоящих изменениях.

В субботу, 31 декабря, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию буднего дня. В саму новогоднюю ночь запустят дополнительные единицы транспорта. Автобусы по маршрутам №7, №23, №27, №47, №48, №49, №51, №91, №99, №111, №170э, №179э, №182э будут ходить до 1:00-2:00 ночи (в зависимости от направления).

При этом вечером 31 декабря площадь Советов закроют для проезда. До 2:30 1 января транспорт будет направляться в объезд. Автобусы, которые двигаются в сторону центра, поедут по маршруту: улица Соборная, Красноармейский мост, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский и далее своими маршрутами. В обратном направлении: проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, улица Советский и далее своими маршрутами.

В первый день 2023 года в Кемерове отменят 14 муниципальных автобусных маршрутов (№№ 2, 3, 19, 26, 26т, 32, 35, 49, 52, 84, 85, 88, 101, 170э) и пять межмуниципальных маршрутов (№№ 105А, 122, 164, 186э, 193). Другие автобусы будут работать по расписанию воскресного дня, у некоторых пригородных автобусов, трамваев и троллейбусов отменят некоторые утренние рейсы.

Со 2 по 8 января транспорт работать по расписанию воскресного дня, за исключением маршрутов № 122 и № 180.

Уточнить расписание работы общественного транспорта можно по телефону УЕЗТУ 57-46-57.