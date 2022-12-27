Доступная медицина: клиенты Tele2 могут получить помощь онлайн с сервисом «Доктис»

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Оператор мобильной связи Tele2 запустил новую цифровую подписку в сфере телемедицины. Клиенты Tele2 теперь смогут в режиме онлайн получить квалифицированные консультации врачей сервиса «Доктис».

Новая цифровая подписка помимо онлайн-визитов к врачу, предполагает скидки 15% на лабораторные исследования и расшифровку анализов, помощь дежурного терапевта 24/7, организацию комплексных обследований, второе медицинское мнение специалистов и услуги медсоветника. В период роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 специалисты сервиса «Доктис» смогут дистанционно контролировать и корректировать лечение пациента. Также медики обеспечивают онлайн мониторинг здоровья больных сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи следят за важными показателями и могут оперативно реагировать в случае негативной динамики.

В сервисе «Доктис» пациентов принимают опытные медики одной из крупнейших российских сетей частных клиник ГК «Мать и дитя», а также ряда других ведущих медицинских организаций.

Благодаря новой услуге качественная медицина станет доступна максимальному количеству клиентов Tele2, в том числе проживающих в удаленных и труднодоступных районах страны. Для получения услуги пациенту необходимо подключить подписку Doctis.Premium в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, выбрать нужного специалиста и записаться на прием. Стоимость новой подписки составит 299 рублей в месяц.

Сервис онлайн-консультаций и медицинского сопровождения пациентов «Доктис» был запущен в 2016 году. Сейчас к нему подключено более 1 млн клиентов, свыше 100 тыс. врачей.«Доктис» занимает второе место в рейтинге крупнейших медицинских технологических компаний по версии Smart Ranking.