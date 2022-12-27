Кузбасс расширяет географию международных зимних спортивных игр «Дети Азии»

Фото: Олимпийский комитет России

Еще одним иностранным участником станет сборная Белоруссии.

Переговоры по перспективам участия команды Белоруссии в Играх прошли в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в рамках рабочей встречи Президента НОК Виктора Лукашенко с Президентом Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

По предварительным данным, в состав белорусской делегации могут войти до 70 юношей и девушек до шестнадцати лет в таких видах спорта как хоккей с шайбой, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, фигурное катание на коньках, конькобежный и горнолыжный спорт.

Напомним, что престижные Вторые зимние международные спортивные игры пройдут с 23 февраля по 5 марта в пяти территориях Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Таштагольском и Тисульском районах.