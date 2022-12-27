В Кузбассе и Горловке вручают новогодние подарки

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Каждому ребенку до 14 лет, чьи отцы призваны на службу в зону СВО из Кемеровской области, Дед Мороз со Снегурочкой приносят сладкие подарки.

Кроме того, для таких категорий детей по поручению губернатора Сергея Цивилева в регионе организуют бесплатные новогодние представления. Ребята из разных муниципалитетов уже побывали в Кемерове на представлениях в цирке и ледовом дворце.

А детям из донбасской Горловки - города-побратима кузбасского Прокопьевска – наш регион отправил более 17,5 тысяч новогодних подарков, которые также уже начали доставлять Дед Мороз и Снегурочка.