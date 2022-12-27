В Новокузнецке обновили экологичный общественный транспорт

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Город получил 8 новых трамваев в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух».

В вагонах установлены системы климатического оборудования, которые позволят с комфортом передвигаться пассажирам в суровые сибирские морозы и летний зной, медиакомплексы, системы подсчета пассажиропотока, USB-розетки и многое другое.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов, новые трамваи будут оформлены в официальную ливрею, сочетающую в себе кузбасский фирменный стиль и бренд федерального проекта.

Сейчас новоприбывшие вагоны проходят пуско-наладочные работы. Предполагается, что часть из них сможет выйти на линию ужу накануне нового года.

А в январе в Новокузнецке ожидается очередная партия - еще 4 новых экологичных вагона.

Всего, начиная с 2020 года, старейшая трамвайная система Сибири получила 37 новых трамваев, из них 9 - по региональной программе обновления общественного транспорта, остальные в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В итоге трамвайный парк города обновлен почти на 50%.

Экологичный транспорт поможет снижать выброс вредных веществ в атмосферу. Напомним, что к концу 2026 года совокупный объем выбросов в атмосферу в Новокузнецке должен быть снижен более чем на 85 тысяч тонн.