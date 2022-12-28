В Кузбассе в ДТП с «Газелью» погиб человек

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемеровском округе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое получили травмы. Обстоятельства аварии сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП случилось на 15 километре трассы Кемерово - Промышленная. Водитель «Газели» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Ниссан Прерия», который двигался по встречной. В результате ДТП 59-летняя пассажир иномарки скончалась на месте. Кроме того, пострадали 50-летний водитель и 26-летний пассажир «Газели».

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовно дело.