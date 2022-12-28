В Кемерове оштрафовали водителя, который сделал эффектные снимки на тротуаре в центре города

В Кемерове сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который заехал на тротуар, чтобы сделать красивые фотографии на фоне новой иллюминации на улице Кирова. Об этом «Комсомолке» рассказали в ОГИБДД по городу Кемерово.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

Накануне снимки появились в соцсетях. На них видно, что водитель BMW заехал на пешеходную зону, чтобы сделать снимки на фоне огромной гирлянды из 96 тысяч светильников, которую повесили над аллеей от проспекта Советского к Парку чудес. При этом на фотографиях видны номера машины. По ним сотрудники полиции и нашли нарушителя. Им оказался 26-летний кемеровчанин. Молодой человек не отрицал свою вину.

На мужчину составили три административных материала по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре», по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Примечательно, что на этом история не закончилась. Вечером того же дня в соцсетях появились снимки, на которых видно, что два других автомобиля заехали на тротуар на улице Кирова. Данными водителям уже заинтересовались правоохранительные органы.