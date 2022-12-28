В Кузбассе злостного любителя пьяной езды отправили в колонию на шесть лет

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 39-летнего мужчину осудили на 6 лет 10 месяцев за пьяную езду. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Мужчина является злостным нарушителем. За вождение в пьяном виде он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в 2019 году даже получил реальный срок. Мариинец пробыл в колонии строгого режима семь месяцев и после освобождения вновь сел нетрезвым за руль. Очередное нарушение закончилось трагедией - в аварии погибла супруга мужчины. После этого жителя Мариинска приговорили к шести годам колонии-поселения. Но отбывание наказания было отсрочено до 2030 года - пока младший из детей нарушителя не достигнет возраста 14 лет.

В этом году мужчина снова попался на «пьяной» езде. Причем, дважды. В феврале в состоянии алкогольного опьянения он поехал на машине в магазин за сигаретами, а в марте - на автозаправку.

На мариинца вновь завели уголовное дело, и в этот раз мужчину проговорим к реальному лишению свободы. Суд отменил мужчине отсрочку отбывания наказания по предыдущему приговору, и, частично присоединив неотбытую часть наказания, назначил 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, мужчину на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.