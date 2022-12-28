Губернатор Кузбасса договорился с РЖД о новых объемах вывоза угля

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Сергей Цивилев и директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали дополнительное соглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона на период 2019-2035 годы.

Согласно ему регион обязуется предоставить к перевозке, а железнодорожники гарантированно вывезти в восточном направлении на экспорт не менее 53,1 миллиона тонн угля.

Напомним, что выступая в ноябре нынешнего года с бюджетным посланием, губернатор Кузбасса заявил:

- В 2023 году по поручению Президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 миллиона тонн угля. А РЖД нам предлагает вывезти 52,5 миллиона - это на 10,5 миллионов тонн меньше, чем указано в поручении президента. Наши угольщики в состоянии производить и продавать намного больше.

Теперь, комментируя новые договоренности, Сергей Цивилев подчеркнул:

- Это - результат нашей долгой совместной работы. Это принципиальная тема для дальнейшего развития угольной промышленности Кузбасса, вопрос находится на контроле Президента России Владимира Владимировича Путина. В связи с санкционной политикой Запада восточное направление, и ранее бывшее приоритетным, приобрело стратегическое значение для вывоза угля.