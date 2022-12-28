В Междуреченске спасли лосенка, но травмированную лосиху пришлось усыпить

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс.

В Кузбасских соцсетях два дня назад начала распространяться информация о том, что в Междуреченске в районе Дома Спорта обнаружили травмированную лосиху.

Животное лежало на боку в снегу, вокруг можно было заметить пятна крови. Неподалеку, в кустах, ее ждал лосенок. Люди в соцсетях начали распространять информацию, которая в итоге дошла до властей и сотрудников Кузнецкого Алатау. Специалисты сказали, что у лосихи нет шансов на выживание с такими травмами: многочисленные переломы ребер, ушибы, кровоподтеки и открытые раны. По предположениям, животное упало с большой высоты.

Вчера вечером мэр Междуреченска Владимир Чернов сообщил, что животное не могло пережить травмы - это показал ветеринарный осмотр. Даже если бы лосиху поместили в приют для диких животных - это не помогло бы. Ее усыпили.

А вот ее лосенка спасти удалось.

- Лосенок - настоящий боец. Сейчас его транспортировали в экологический центр «Кузнецкий Алатау». Ему обеспечат всевозможный уход, чтобы он окреп, набрался сил и смог вернуться в естественную среду обитания, - сообщил Владимир Чернов.

Отмечается, что животных пытались спасти спасатели, специалисты из Новокузнецка и представители Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.