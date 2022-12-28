Кузбасские школьники проведут каникулы с Ваней Дмитриенко и другими звездами

Фото: пресс-служба МТС.

МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Участники раскроют свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомятся со звездными наставниками и попробуют свои силы в конкурсах. Победители поедут на шоу любимых артистов.

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта МТС «Поколение М» https://t.me/s/pokoleniye_m со 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день подростков ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии - принимать участие можно в каждом.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

В конце смены школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Организаторы возьмут на себя все транспортные расходы.

Остальные участники смогут получить фирменный мерч. И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

«Новогодние каникулы - отличное время, чтобы приобрести полезные знания и развить творческие способности. В нашем регионе много талантливых подростков. Некоторые из них уже становились победителями и призерами конкурсов «Поколения М». Например, кемеровчанка Аделина Хохлова три раза выигрывала в конкурсе «Третьяковская галерея онлайн» и ездила в Москву презентовать свои работы», - говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.