Минздрав Кузбасса рассказал, как будут работать поликлиники в новогодние праздники

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новогодние праздники поликлиники Кузбасса будут работать через день, а красные зоны – каждый день за исключением двух дней. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

В период новогодних каникул поликлиники будут принимать пациентов через день: 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января. Время работы - с 8:00 до 14:00. Красные зоны будут открыты с 8:00 до 16:00 все дни за исключением 1 и 7 января. Стационары как обычно будут работать в круглосуточном режиме.

В минздраве рассказали, что на праздниках дежурство будут нести все 19 отделений и 9 станций скорой медицинской помощи в городах Кузбасса, а также Кузбасский центр медицины катастроф (в среднем 185 бригад в сутки). Также медики будут дежурить на всех массовых мероприятиях.