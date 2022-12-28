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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 5:28

В Кузбассе мужчина из мести поджигал киоски с мороженым

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке задержали серийного поджигателя киосков мороженого.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, за последнее несколько дней в полицию поступило три сообщения о возгораниях в киосках по продаже мороженого, принадлежащих одной торговой сети. Во всех случаях причиной ЧП стали поджоги. Так, в одном из павильонов неизвестный залил в вентиляционное отверстие горючую жидкость и поджег ее.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Молодой человек объяснил, что поджоги он совершил из мести, так как его не приняли на работу в данную фирму.

На поджигателя завели три уголовных дела. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.