В Кузбассе мужчина из мести поджигал киоски с мороженым

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке задержали серийного поджигателя киосков мороженого.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, за последнее несколько дней в полицию поступило три сообщения о возгораниях в киосках по продаже мороженого, принадлежащих одной торговой сети. Во всех случаях причиной ЧП стали поджоги. Так, в одном из павильонов неизвестный залил в вентиляционное отверстие горючую жидкость и поджег ее.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Молодой человек объяснил, что поджоги он совершил из мести, так как его не приняли на работу в данную фирму.

На поджигателя завели три уголовных дела. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.