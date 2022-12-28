Более десяти школьных пищеблоков будут обновлять в Кузбассе ежегодно

Горячее питание необходимо для роста и развития ребят. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе началась реализация проекта «Вкусная перемена». В его рамках в регионе модернизируют школьные пищеблоки: меняют оборудование, проводят ремонт помещений, разрабатывают новое меню более вкусное и полезное, и с учетом пожеланий учеников и их родителей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, по инициативе которого этот проект и появился, отметил, что в 2022 году преображение пищеблоков затронуло 16 школ региона. Глава региона пообещал, что и в последующие годы ремонту будут подлежать не менее десяти пищеблоков каждый год.

- Горячее питание необходимо для роста и развития наших ребят. Важно, чтобы в школьных столовых было не только вкусно, но и красиво. Проект уже показал свою эффективность, в этом году в учебных заведениях питаются более 90% учеников, 32 тысячи ребят - бесплатно, недавно этот список пополнили дети мобилизованных кузбассовцев, - отметил Сергей Цивилев.