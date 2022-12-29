В Кузбассе похитительница новогодней ели пришла в полицию с повинной

Фото: кадр из видео

Жительница Калтана, похитившая новогоднюю ель из двора жилого дома, пришла в полицию с повинной. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Несколько дней назад местные жители разместили в соцсетях видео, на котором запечатлена кража новогодней ели. На кадрах видно, как в темное время суток женщина вырывает украшенную елку из сугроба и уносит с собой.

Как оказалось, эту ель принес из дома один из жителей многоэтажки. Соседи установили новогодний символ во дворе. При этом после кражи никто из них в полицию не обращался.

Видеозапись момента хищения елки облетела паблики в соцсетях. После чего похитительница сама пришла в полицию с повинной. 35-летняя женщина призналась, что это именно она запечатлена на видео. Она рассказала, что с детьми приехала в Калтан к матери из Новосибирска и украла елку, чтобы украсить квартиру перед Новым годом. Женщина заявила о готовности полностью возместить причиненный ущерб.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.