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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 1:58

В Новокузнецке полицейские вернули матери потерявшегося ребенка

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Новокузнецке полицейские вернули матери потерявшегося 9-летнего ребенка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина вместе с сыном ехала в автобусе. В какой-то момент она отвлеклась и упустила ребенка из поля зрения, а тот взял и вышел на оной из остановок. Пропажу ребенка новокузнечанка обнаружила, когда уже собралась выходить. Женщина попыталась самостоятельно найти мальчика, однако не смогла и позвонила в полицию.

Школьника обнаружили сотрудники ГИБДД, обследовавшие близлежащие улицы. Мальчик был напуган и плакал, стоя на остановке. Инспекторы передали ребенка матери.

Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу, в ходе которой разъяснили ответственность за исполнение родительских обязанностей.