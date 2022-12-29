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НовостиЗвезды29 декабря 2022 2:15

В Театре кукол Кузбасса назначен новый директор

Анастасия СЕРГЕЕВА

Директором Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара назначен Иван Крылов. Об этом сообщили в министерстве культуры и национальной политики Кузбасса.

Фото: Министерство культуры Кузбасса

Фото: Министерство культуры Кузбасса

Ивану Крылову 36 лет. Он выпускник Кемеровского государственного университета культуры и искусств по специальности «Народное художественное творчество». Сейчас является аспирантом курса «Теория и история культуры, искусства» в этом же вузе. Кроме научной занимается и педагогической деятельностью.

Последние 15 лет Иван Крылов работает актером в Театра драмы Кузбасса. Также имеет опыт работы руководителем – с января 2021 года является председателем Кемеровского регионального отделения СТД РФ.