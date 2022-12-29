Жительница Кузбасса отсудила почти миллион рублей за смерть родственника в ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе судебные приставы взыскали моральный вред в пользу родственницы погибшего в ДТП мотоциклиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Авария произошла по вине водителя автомобиля. Он нарушил правила дорожного движения и врезался в мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист умер. Родственница погибшего обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника аварии, ее требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на средства должника в банке, об обращении взыскания на заработную плату и временно ограничил мужчине выезд за границу. После этого компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.