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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 2:36

Жительница Кузбасса отсудила почти миллион рублей за смерть родственника в ДТП

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе судебные приставы взыскали моральный вред в пользу родственницы погибшего в ДТП мотоциклиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Авария произошла по вине водителя автомобиля. Он нарушил правила дорожного движения и врезался в мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист умер. Родственница погибшего обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника аварии, ее требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на средства должника в банке, об обращении взыскания на заработную плату и временно ограничил мужчине выезд за границу. После этого компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.