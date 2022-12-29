Специалисты посчитали, во сколько кузбассовцам обойдутся новогодние салаты

Фото: архив "КП" Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Специалисты Кемеровостата посчитали, во сколько жителям Кузбасса обойдутся традиционные новогодние салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой». Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, цена «Оливье» составляет 423,76 рублей. За год - с ноября 2021 по ноябрь 2022 - стоимость ингредиентов для приготовления этого блюда выросла на 9,44%. При этом среди регионов Сибирского федерального округа в Кузбассе салат «Оливье» самый дешевый (дороже всего он обойдется жителям Республики Алтай - 507,81 рубля).

Салат «Сельдь под шубой» будет стоить кузбасским хозяйкам 208,48 рубля. За год цена ингредиентов для этого блюда выросла на 5,42%. Приготовление «Сельди под шубой» наиболее затратным станет для жителей Иркутской области (229,82 рубля), а наименее - для жителей Омской области (183,01 рубля).