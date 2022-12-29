В Кузбассе появится министерство туризма

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе с 1 января 2023 года появится Министерство туризма. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Министерство туризма будет выделено из Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса. Деятельность новой структуры будет координировать заместитель председателя Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

В документе сказано, что основными задачами Минтуризма являются государственное регулирование в сфере туризма, содействие охране прав и законных интересов туристов, создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, поддержка социально значимых инициатив и другие.