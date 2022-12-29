Кузбассовцы с аутизмом смогут бесплатно обучиться востребованной ИТ-профессии

Фото: пресс-служба МТС.

MTC запускает для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха, первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных. Это первый этап построения алгоритмов нейронных сетей. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Программу курса разработала команда образовательной платформы «Нетология» совместно с экспертами MTS AI (подготовили модули по разметке текста) и NtechLab (предоставили модули по разметке фото и видео). Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом.

Инклюзивно-образовательная программа будет доступна на сайте «Нетологии» с 16 января 2023 года. Курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки. Они научатся размечать аудио-, видео-, фото- и текстовый контент с помощью веб-инструментов для распознавания элементов, лиц и эмоций. Курс также включает мастер-классы по успешному трудоустройству и презентации своих проектов и занятия по коммуникации в корпоративно-деловой среде.

«МТС инициирует собственные и поддерживает партнерские инклюзивные программы по профориентации и трудоустройству. Сегодня разметчиков данных не хватает на рынке, хотя потребность в них растет. ИТ-компаниям постоянно необходимы обработанные данные для эффективного обучения систем искусственного интеллекта. Мы убеждены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые таланты, а соискателям с особенностями здоровья – обучиться востребованной профессии и найти работу», – отмечает директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Также в 2023 году МТС планирует подготовить первый в России курс для людей с особенностями здоровья по тестированию программного обеспечения (ПО).