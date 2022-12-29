В Кузбассе врачи провели операцию ребенку с разной длиной ног

Фото: Беглов_Zdrav

В Кузбассе травматологи-ортопеды ККЦОЗШ им. святой великомученицы Варвары первыми в Сибири выполнили операцию ребенку с тяжелой степенью юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Из-за заболевания у пациента левая нога стала короче правой на три сантиметра. При этом у ребенка были боли и ограничения движений в суставе. В дальнейшем у юного кузбассовца могла развиться хромота, ему грозила инвалидность.

Врачи «вправили» головку бедренной кости, которая была смещена, и зафиксировали ее в нужном положении с помощью специальной металлоконструкции.

- Подобные случаи очень редки. Опыт их лечения есть только у специалистов из Санкт-Петербурга и за рубежом. А теперь и у врачей Кузбасса, - написал в своем телеграм-канале министр здравоохранения.