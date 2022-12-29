Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на выходные

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Погода в ближайшие дни будет переменчивой, но без сильных морозов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 30 декабря, ночью ожидается температура -20… -25, местами -12… -17, днем -13… -18, местами -6… -11. Ветер будет переменный 3-8 метров в секунду. Ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. При прояснениях местами изморозь, на дорогах гололедица.

В субботу, 31 декабря, днем погода в регионе будет разнообразной. По северу области возможны небольшие осадки и температура -12... -17 градусов, по югу будет прохладнее и без осадков. Праздничная ночь обещает быть морозной. Встреча Нового года состоится при температурах в среднем -20... -25 градусов. При этом прогнозируется переменный ветер 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 1 января, ночью синоптики обещают -18… -23, местами -10… -15, днем -7… -12, местами -1… -6. Ветер будет южный ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, а днем 3-6 метров в секунду с порывами до 14. Возможен небольшой и умеренный снег, метели.

2 января еще немного похолодает, однако уже 3 и 4 января ожидается потепление.