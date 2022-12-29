В Кузбассе осудили братьев-курьеров, которые за один день украли у пенсионеров миллион рублей

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В Кузбассе суд отправил братьев-курьеров, похитивших у шести пенсионеров за день миллион рублей, в колонию на 2,5 года. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В апреле этого года в полицию Новокузнецка в течение одного дня обратились шесть горожан, ставших жертвами мошенников. Во всех случаях аферисты действовали по схеме «родственник в беде»: звонили пенсионерам, сообщали, что их родные совершили ДТП и теперь нуждаются в деньгах для помощи пострадавшим. Пожилые новокузнечане верили этой информации и передавали свои сбережения прибывшим курьерам.

Полицейским удалось установить личности курьеров - ими оказались два родных брата 28 и 19 лет из Новосибирска. Мужчин задержали в Юрге, когда они когда на арендованном автомобиле возвращались домой. На мужчин завели уголовное дело о мошенничестве. В ходе его расследования выяснилось, что братья специально приехали в Новокузнецк, где ходили по указанным адресам и забирали у пенсионеров деньги. Все полученные средства они перечислили организатору через банкомат на разные банковские счета. Вознаграждение самих братьев-подельников составило 5-10% - 100 тысяч рублей на двоих.

Суд признал мужчин виновными и назначил каждому 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, курьеров обязали возместить потерпевшим причиненный ущерб.