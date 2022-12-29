Председатель СК РФ заинтересовался установкой забора в кузбасском городе

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кузбассу возбудить уголовное дело по факту установки забора, который перекрыл пути движения в Прокопьевске. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

В 2019 году владельцы санатория «Шахтер» установили забор по периметру своей территории. Этот забор перекрыл дорогу к остановке, и люди были вынуждены перебираться через ограждение или обходить его по аварийному мосту. Кроме того, в 2020 году из-за забора погибла женщина во время пожара: спецслужбы не смогли добраться до места ЧП.

Жители города Прокопьевска неоднократно обращались с жалобами в надзорные органы, но это не дало результата.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Александру Безукладникову возбудить уголовное дело по данному факту. Ход и результаты его расследования будут контролировать в центральном аппарате ведомства.