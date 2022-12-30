В Кузбассе посетитель кафе напал с ножом на двух девушек

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Междуреченске мужчина напал с ножом на двух девушек: под удар попали спутница молодого человека и барменша.

Инцидент произошел в одном из питейных заведений, куда 35-летний мужчина пришел утром со своей подругой. Когда его спутница стала уходить, мужчина достал нож и ударил им ее несколько раз. Вслед за этим он накинулся девушку-барменшу. Обе пострадавшие были госпитализированы. По словам очевидцев, работница бара находится в реанимации.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что нападавшего задержали в течение полутора часов. Мужчина ранее был неоднократно судим.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Задержанный передан следственным органам.