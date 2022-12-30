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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 2:34

В Кузбассе пожарные спасли из горящей многоэтажки трех человек

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Вечером 29 декабря в Новокузнецке произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Транспортной. Подробности происшествия рассказали в МЧС Кузбасса.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в подъезде был сильный дым. До приезда пожарных семь человек эвакуировались самостоятельно. Еще трех человек, в том числе одного ребенка, сотрудники МЧС вывели по лестничным маршам, используя специальные спасательные устройства.

В результате пожара сгорел мусор в мусоросборнике на площади один квадратный метр. На месте работали 19 человек и пять единиц техники.

По предварительным данным, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.