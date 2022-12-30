Россельхозбанк и Фонд «Сколково» запускают третий совместный конкурс для стартапов

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк и Фонд «Сколково» в третий раз проведут отбор лучших стартапов в области финтеха и агротеха. Банк выделит до 5 млн рублей на каждый пилотный проект для проведения тестирования инновационных технологических решений.

В этом году организаторы определили два ключевых направления: «Технологии и сервисы для аграриев» и «Финансовые продукты и услуги». Все стартапы, которые подадут заявки, пройдут многоступенчатую экспертизу Фонда «Сколково» и РСХБ. После этого будут выбраны 15 работ для запуска пилотных проектов. Лучшие из них получат доступ к экосистеме банка и сколковским сервисам, налоговым льготам, привлечению инвестиций, гранты и другие преимущества. Победители конкурса смогут адаптировать свои технологии под запросы отдельных подразделений РСХБ, а в случае успешного пилотирования – масштабировать предложенное решение на весь банк. На реализацию каждого пилотного проекта программы будет выделено до 5 млн рублей.

В рамках двух предыдущих конкурсов РСХБ было проведено пилотирование 14 проектов, а ряд проектов продолжил сотрудничество с банком на долгосрочной основе. Подать заявку на конкурс, а также узнать подробный перечень направлений и условия участия в конкурсе можно на сайте.

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