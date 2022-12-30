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НовостиЗдоровье30 декабря 2022 4:42

Коронавирус в Кузбассе: плюс 38 заболевших

Борис ЧЕСМЕНОВ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй день в регионе отмечается уменьшение числа заболевших.

По состоянию на утро, 30 декабря, всего в Кузбассе выявлено 212 962 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 38 выявленных зараженных. Это на два случая меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 50 человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 209 656 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 459 жителей региона.