Бизнес-климат в Кузбассе назвали благоприятным

Региональная программа льготного микрофинансирования - прекрасная возможность развивать свой бизнес даже для начинающих предпринимателей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Многих кузбассовцев, вероятно, посещала мысль, что неплохо бы начать заниматься бизнесом. Но многих сразу же останавливал страх: а если дело не пойдет, а вдруг кризис? Здесь важны не только собственные уверенность и упорство предпринимателя, но и возможность поддержки от госструктур.

Расти и развиваться

И Кузбасс в деловом мире оказывается на хорошем счету. Всего в малом и среднем предпринимательстве в Кузбассе сейчас занято более 330 тысяч субъектов. За 10 месяцев нынешнего года ими выплачено 32,244 миллиарда рублей налогов, как уточнил в ходе пресс-конференции, прошедшей в центре «Мой бизнес», министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко. Для сравнения - за весь прошлый год - 30,013 миллиарда рублей.

Малый и средний бизнес Кузбасса в 2022 году получил льготную финансовую поддержку по линии регионального госфонда предпринимательства на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей - это в 1,2 раза больше финансирования прошлого года.

В регионе последовательно создают возможности для того, чтобы заниматься бизнесом было комфортно, предлагая около 300 форм содействия. Причем независимо от того, начинаешь ли ты развиваться с нуля или же являешься матерым игроком на рынке.

Как рассказал министр, для предпринимателей предусмотрены меры поддержки на всех этапах развития. Так, начинающие могут заручиться поддержкой регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», цель которого - упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Или воспользоваться новинкой нынешнего года, включившись в «Сквозной инвестиционный поток» - Кузбасс вошел в число семи пилотных регионов, где сократят сроки выдачи документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре в рамках совместного проекта Минэкономразвития РФ и «Росатома».

В 2022 году в Кузбассе 41,7 миллиона рублей на грантовую поддержку проектов получили 47 молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет и 33 социальных предпринимателя. В следующем году на гранты будет выделено уже более 60,5 миллиона рублей. Сумма каждого - от 100 до 500 тысяч рублей, предпринимательский стаж при этом значения не имеет.

Из новшеств следующего года Константин Пытченко отметил также, что из областного бюджета в муниципалитеты начнут передавать уплаченный налог на профессиональный доход. Цель - чтобы заинтересовать органы местного самоуправления в развитии данного режима на своей территории.

Директор центра «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк на пресс-конференции отметила рост числа самозанятых в регионе - в 1,7 раза: по итогам прошлого года таких граждан было порядка 47 тысяч, стало - более 80 тысяч.

В основном самозанятыми становятся работники бьюти-индустрии, фотографы, строители, инструкторы, кондитеры, вебмастеры, автослесари, таксисты и т. д. Бывших «серых» предпринимателей привлекает упрощенная схема регистрации и понятная даже школьнику работа системы налогообложения. Правда, по каким-то причинам большинство таких граждан, даже уйдя из теневого заработка, не рвутся регистрироваться в Пенсионном фонде.

- Но это - их желание, - констатировал министр.

Перезагрузка ТОР

Пример эффективной поддержки не только малого и среднего, но и крупного бизнеса регионам дает федеральный центр. Кузбасс здесь не стал исключением.

В этом году правительство РФ утвердило критерии и правила оценки территорий опережающего развития, резиденты которых, ставшие таковыми до 2024 г, смогут платить пониженные тарифы страховых взносов до конца срока функционирования ТОР. Как уточнил Константин Пытченко, сейчас фискальная нагрузка на резидентов таких территорий в регионе в 2,2 раза ниже общероссийского уровня. Это делает территории со специальным налоговым режимом наиболее привлекательными для инвесторов.

В Кузбассе сейчас ТОР созданы в моногородах Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Прокопьевск и Юрга. В них работают 48 резидентов с объемом инвестиций 5,6 миллиарда рублей и планом по созданию порядка 4,7 тысячи рабочих мест. Но еще 16 компаний заинтересованы получить статус резидентов в следующем году и намерены инвестировать в реализацию своих проектов около 13,2 миллиарда рублей с созданием около шести тысяч рабочих мест.

Интерес потенциальные инвесторы проявляют и к особой экономической зоне «Кузбасс», которая была создана в 2022 году на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа.

- В 2023 году планируется рассмотреть не менее шести заявок от потенциальных резидентов ОЭЗ с планируемым объемом инвестиций порядка 93 миллиардов рублей и созданием не менее 1,2 тысячи новых рабочих мест к 2030 году. Это проекты по производству минеральных удобрений, товарной извести, переработке зерен амаранта и другие. Дополнительно еще девять компаний проявили заинтересованность в реализации проектов на территории ОЭЗ с объемом инвестиций порядка 30 миллиардов рублей и созданием более 800 новых рабочих мест, - отметил Константин Пытченко.

Не только Шерегеш

Одним из направлений, где оказывают солидную поддержку кузбасским предпринимателям, стал туризм. Напомним, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу сделать наш Шерегеш курортом, входящим в ТОП-5 мирового уровня.

Но представители туротрасли хотят представлять Кузбасс не только как горнолыжный регион, но и как регион культурно-познавательного туризма.

Так, на днях прошла онлайн-встреча по инициативе Центра поддержки экспорта Кузбасса и Торгового представительства России в Республике Армения, на которой были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Стороны высказались, в частности, в желании увеличения взаимного «импорта» туристов. Армянской стороне, к примеру, презентовали Междуреченск - как идеальный сибирский город и центр таежной цивилизации, где можно почувствовать энергетику на местах силы и открыть философию Детей тайги.

Намерен стать одним из центров туризма Кузбасса и Гурьевск. В этом городе находится старейший в регионе краеведческий музей, разработано несколько культурно-познавательных маршрутов, туры выходного дня.

Будет обмениваться туристами с Кузбассом и Волгоградская область, в том числе организовать поездки для групп детей и молодежи. Юным кузбассовцам будет что посмотреть - в регионе, считающимся столицей детского туризма, разработано порядка 40 патриотических турмаршрутов. В свою очередь, выбор у волжан тоже широк: уголь, динозавры, снежный человек, тайга, походы в горы и др.