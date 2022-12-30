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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:00

Глава правительства Кузбасса стал Дедом Морозом

Второй день в регионе отмечается уменьшение числа заболевших
Борис ЧЕСМЕНОВ
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.

Глава правительства Кузбасса Илья Середюк принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

В роли волшебного дедушки он исполнил детские мечты брата и сестры Анны и Ивана Кондрашкиных, воспитывающихся в многодетной семье.

Четырехлетняя Анечка очень хотела получить в подарок детский набор «Доктор», а десятилетний Иван интересуется единоборствами и мечтал о перчатках для бойцов ММА.

- С удовольствием исполнил эти желания. Хочется, чтобы ребята развивали свои таланты, набирались знаний, верили в свои силы и тогда у них обязательно все получится, - рассказал Илья Середюк в своем телеграм-канале.