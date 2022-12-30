Пьяный кузбассовец избил фельдшера «скорой помощи» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фельдшер и медсестра станции «скорой помощи» города Белово подверглись нападению нетрезвого пациента.

Медики прибыли на вызов о бытовой травме в поселок Бачатский. В квартире был «больной» мужчина и его мать. Пациент, будучи нетрезв, принялся агрессивно оскорблять бригаду «скорой», когда те пытались его осмотреть. А затем – просто набросился с кулаками на фельдшера.

Сбежать было непросто: мать дебошира закрыла входную дверь. В итоге фельдшер получил несколько ударов по лицу, у него зафиксировано сотрясение головного мозга и синяки. Медсестра отделалась испугом.

Пострадавшие подали заявление в полицию. Предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и другие следственные мероприятия. Соседи дебошира пишут в соцсетях, что он и ранее отличался буйным нравом и уже конфликтовал со «скорой помощью». Медики же по закону вынуждены ездить к нему на вызовы.