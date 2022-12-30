Пропавшего кузбассовца, которого искали волонтеры, нашли убитым

30-летний житель города Белово бесследно пропал во второй половине декабря. Мужчина уехал на своей серебристой «Lada Priora» и перестал выходить на связь.

Встревоженные родные обратились в полицию, к поискам также привлекли волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Но нашли его уже мертвым. Тело беловчанина обнаружили на территории села Улус (Беловский район).

Следственный комитет РФ возбудил дело по статье 105 УК РФ «Умышленное убийство». Обстоятельства смерти не вызывают сомнений в ее преступном характере: голова погибшего была найдена отдельно от тела. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются обстоятельства трагедии, ведется поиск свидетелей и т. д.