В Кемерове за два дня поймали более 300 водителей, нарушивших ПДД

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

28 и 29 декабря Кемеровская Госавтоинспекция провела рейдовые мероприятия. За два дня инспекторы привлекли к ответственности более 40 пешеходов и более 300 водителей.

Как рассказали в ГИБДД Кемерова, проверки были организованы с целью повышения у автомобилистов и пешеходов уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, а также для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе рейдов было выявлено 35 автомобилистов, не пропустивших пешеходов, 11 водителей, не имеющими прав, а также 48 фактов управления транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента. Кроме того, инспекторы поймали семерых нетрезвых водителей и 14 нарушителей, которые перевозили детей без удерживающих устройств и детских автокресел.