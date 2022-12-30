В Кузбассе еще 108 семей стали новоселами

Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева.

В преддверии Нового года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» сданы дома в Анжеро-Судженске и Мариинском муниципальном округе.

В Анжеро-Судженске ключи от 16 квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 48 квартир предоставили переселенцам из аварийного жилья. Новоселы сразу же смогут воспользоваться объектами социальной инфраструктуры - в районе имеются школы, детские сады и торговые центры.

В поселке Калининский Мариинского муниципального округа сдали в эксплуатацию новостройку на ул. Студенческая. Здесь 44 квартиры будут предоставлены детям-сиротам, одна предназначена переселенцам из аварийного жилья.

- Очень радостно, что сразу 108 семей смогут встретить наступающий год в своем доме. Со своей стороны правительство Кузбасса делает все, чтобы даже в это сложное время не было остановлено строительство ни одного объекта. Особое внимание уделяем возведению жилья и социальных объектов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего в регионе в нынешнем году введено в эксплуатацию 73 многоквартирных дома, из них социальных - 31.