Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на двух девушек в Кузбассе

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Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о поножовщине с двумя пострадавшими девушками в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из баров Междуреченска. 35-летний посетитель накинулся с ножом сначала на свою 27-летнюю спутницу, а затем на 32-летнюю работницу заведения. Обе пострадавшие были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации, состояние второй врачи оценивают как тяжелое. После ЧП мужчину задержали. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Александру Безукладникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.