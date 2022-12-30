В последний рабочий день года Кемерово сковали огромные пробки

Фото: яндекс

Пятница 30 декабря 2022 года заканчивается для Кемерова дорожными заторами. По данным на 16.30, пробки в городе достигли отметки 8 баллов.

Сотни людей отправились за покупками в магазины. Наибольшая концентрация автомобилей отмечается на проспекте Кузнецком, где расположено несколько крупных торговых центров. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», также сильно затруднено движение по улице Терешковой (от проспекта Ленина до моста), на нескольких участках проспекта Ленина и ряде других улиц.

В Госавтоинспекции Кемерова напомнили, что автомобилисты, попавшие в ДТП, в случае, если никто не пострадал, могут самостоятельно зафиксировать обстоятельства произошедшего, после чего освободить проезжую часть и позже обратиться в дежурную группу ОБ ДПС ОГИБДД Управления МВД России.

В ведомстве также призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также пропускать пешеходов.