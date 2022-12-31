Мужчине, напавшему с ножом на двух девушек в Кузбассе, предъявили обвинение

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35-летнему жителю Междуреченска, который ранил двух девушек в баре, предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, что инцидент произошел 29 декабря в одном из местных баров. Мужчина, будучи нетрезвым, набросился с ножом сначала на свою 27-летнюю спутницу, а затем на 32-летнюю работницу заведения. Обе пострадавшие были госпитализированы, одна из них попала в реанимацию. Мужчину задержали в кратчайшие сроки. В его квартире был найден нож, которым он ранил девушек.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Александру Безукладникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Расследование уголовного дела продолжается.