В Новокузнецке появилась интерактивная карта катков, лыжных трасс и хоккейных коробок

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале рассказал о появлении интерактивной карты спортивных объектов города.

Сообщается, что карта создана комитетом по физкультуре, спорту и туризму. К Новому году в Новокузнецке залили 14 катков и 38 хоккейных коробок, подготовили 27 полей для зимнего футбола и 15 трасс для катания на лыжах. Коньки, лыжи и прочий спортивный инвентарь можно получить в 20 местах проката.

О том, где находятся все эти места зимнего досуга, теперь можно узнать, посмотрев на интерактивную карту. Катки, лыжные трассы или хоккейные коробки там отмечены цветными значками. Карта доступна на сайте администрации Новокузнецка.