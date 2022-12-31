В состав Детского совета России вошел кузбасский ребенок

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства России Сергей Степашин подписал указ об обновлении состава Детского совета.

Подростки, которым уже исполнилось 15 лет и которые победили в конкурсе «Спроси строителя-2022», перешли в разряд экспертов. И общая команда ребят Детского Совета обновилась: в нее добавились семь детей, в числе которых Максим Сухих из Кузбасса. Помимо юного кузбассовца в Детском совете есть ребята из Тулы, Москвы, Белгорода и Ставрополя.

В Детском совете ребята участвуют в проектах строительства и ЖКХ, а также объясняют тонкости профессий в этой сфере и придумывают идеи для участия детей в создании комфортной городской среды.