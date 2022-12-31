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НовостиОбщество31 декабря 2022 4:50

В состав Детского совета России вошел кузбасский ребенок

Анастасия СЕМЫКИНА

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства России Сергей Степашин подписал указ об обновлении состава Детского совета.

Подростки, которым уже исполнилось 15 лет и которые победили в конкурсе «Спроси строителя-2022», перешли в разряд экспертов. И общая команда ребят Детского Совета обновилась: в нее добавились семь детей, в числе которых Максим Сухих из Кузбасса. Помимо юного кузбассовца в Детском совете есть ребята из Тулы, Москвы, Белгорода и Ставрополя.

В Детском совете ребята участвуют в проектах строительства и ЖКХ, а также объясняют тонкости профессий в этой сфере и придумывают идеи для участия детей в создании комфортной городской среды.