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НовостиОбщество31 декабря 2022 5:23

Более 340 кемеровчан оштрафовали перед Новым годом за нарушения ПДД

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Более 340 кемеровчан оштрафовали перед Новым годом за нарушения ПДД

Более 340 кемеровчан оштрафовали перед Новым годом за нарушения ПДД

Фото: Отдел ГИБДД по городу Кемерово

В Кемерове в последний рабочий день 2022 года прошли рейдды ГИБДД. Экипажи дежурили во всех районах города. В итоге в ходе рейдов было выявлено более 40 пешеходов-нарушителей ПДД и более 300 водителей, сообщили в отделении пропаганды Кемеровской Госавтоинспекции.

В частности, автомобилисты были пойманы на следующих нарушениях: 35 раз не предоставили преимущество в движении пешеходам, 11 человек управляли транспортом водители, не имеющие права управления; 48 случаев управления транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента; таукже были пойманы 7 водителей, которые находились за рулем, будучи в нетрезвом состоянии, и 14 автолюбителей нарушили правила перевозки детей-пассажиров.

Все нарушители - и пешие, и на автомобилях, были привлечены сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности.