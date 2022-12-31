Более 340 кемеровчан оштрафовали перед Новым годом за нарушения ПДД Фото: Отдел ГИБДД по городу Кемерово

В Кемерове в последний рабочий день 2022 года прошли рейдды ГИБДД. Экипажи дежурили во всех районах города. В итоге в ходе рейдов было выявлено более 40 пешеходов-нарушителей ПДД и более 300 водителей, сообщили в отделении пропаганды Кемеровской Госавтоинспекции.

В частности, автомобилисты были пойманы на следующих нарушениях: 35 раз не предоставили преимущество в движении пешеходам, 11 человек управляли транспортом водители, не имеющие права управления; 48 случаев управления транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента; таукже были пойманы 7 водителей, которые находились за рулем, будучи в нетрезвом состоянии, и 14 автолюбителей нарушили правила перевозки детей-пассажиров.

Все нарушители - и пешие, и на автомобилях, были привлечены сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности.