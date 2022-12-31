«Не терять силы духа»: Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Новым годом

Глава региона пожелал кузбассовцам исполнения самых смелых желаний.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Новым годом. Губернатор отметил, что уходящий год, оказался непростым, но все же, несмотря на новые испытания и трудности, 2022-й стал годом сплочения и единства. Кузбасс вновь доказал: когда все вместе, можно справиться с любыми сложностями и открывать новые возможности для развития. Также Сергей Цивилев поблагодарил всех жителей, которые своим трудом меняют регион к лучшему.

В своем поздравлении он отдельно обратился и к мобилизованным кузбассовцам и их семьям, подчеркнув, что они могут всегда рассчитывать на всестороннюю поддержку и заботу.

Также губернатор напомнил о необходимости беречь теплое отношение друг к другу, ведь сейчас это важно, как никогда.

- Давайте в наступающем году постараемся создать и прожить как можно больше радостных моментов вместе с нашими близкими. В первую очередь, с детьми. В новогоднюю ночь они ждут чуда, и мы обязаны подарить им душевное тепло, огромную любовь и заботу, - сказал губернатор.

Еще Сергей Цивилев пожелал всем кузбассовцам не терять силы духа, присущей сибирякам. И подчеркнул, что от совместных усилий, взаимопомощи и товарищества зависит то, каким будет будущее каждого из нас, и каким наступающий 2023 год станет для всех жителей региона, которых объединяет сила характера и способность к сопереживанию, умение помогать и поддерживать друг друга даже в самые непростые времена.

- Желаю вам исполнения самых смелых желаний и достижения поставленных целей, здоровья, счастья и семейного уюта! - такими словами завершил свое поздравление губернатор.