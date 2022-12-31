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НовостиОбщество31 декабря 2022 13:56

«Не терять силы духа»: Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Новым годом

Губернатор Кузбасса обратился к жителям региона перед Новым годом
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Глава региона пожелал кузбассовцам исполнения самых смелых желаний.

Глава региона пожелал кузбассовцам исполнения самых смелых желаний.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Новым годом. Губернатор отметил, что уходящий год, оказался непростым, но все же, несмотря на новые испытания и трудности, 2022-й стал годом сплочения и единства. Кузбасс вновь доказал: когда все вместе, можно справиться с любыми сложностями и открывать новые возможности для развития. Также Сергей Цивилев поблагодарил всех жителей, которые своим трудом меняют регион к лучшему.

В своем поздравлении он отдельно обратился и к мобилизованным кузбассовцам и их семьям, подчеркнув, что они могут всегда рассчитывать на всестороннюю поддержку и заботу.

Также губернатор напомнил о необходимости беречь теплое отношение друг к другу, ведь сейчас это важно, как никогда.

- Давайте в наступающем году постараемся создать и прожить как можно больше радостных моментов вместе с нашими близкими. В первую очередь, с детьми. В новогоднюю ночь они ждут чуда, и мы обязаны подарить им душевное тепло, огромную любовь и заботу, - сказал губернатор.

Еще Сергей Цивилев пожелал всем кузбассовцам не терять силы духа, присущей сибирякам. И подчеркнул, что от совместных усилий, взаимопомощи и товарищества зависит то, каким будет будущее каждого из нас, и каким наступающий 2023 год станет для всех жителей региона, которых объединяет сила характера и способность к сопереживанию, умение помогать и поддерживать друг друга даже в самые непростые времена.

- Желаю вам исполнения самых смелых желаний и достижения поставленных целей, здоровья, счастья и семейного уюта! - такими словами завершил свое поздравление губернатор.