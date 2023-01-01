В Новокузнецке начали собирать елки на переработку

Фото: Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов г.Новокузнецка

Сегодня, 1 января, в южной столице Кузбасса стартовала традиционная экологическая акция по сбору и передаче праздничных елей на корм животным #ЁлкиИгоголки.

Ее организовал комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города.

Бывшие праздничные деревья будут использованы в качестве витаминной добавки и подстилок для лошадей из местных конных клубов.

Принимают ели до конца января на территории автомобильной парковки строительного магазина, расположенного по адресу: улица Транспортная, 140. Единственное условие – с дерева необходимо предварительно снять новогодние украшения и дождик.

По традиции для тех, кто захочет стать участникам акции и помочь лошадкам, подготовлены приятные бонусы: экскурсии, кормление и общение с животными.