В Кузбассе воспитанников детского дома поздравил полицейский Дед Мороз

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Волшебство для подшефных устроили сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юргинский».

Подарки добрый дедушка и его внучка Снегурочка в детский дом «Надежда» села Верх-Тайменка при этом принесли полезные и практичные - вручили развивающую игру по правилам дорожного движения и светоотражающие элементы, которые необходимо использовать при передвижении на улице в темное время суток.

Сотрудники полиции также провели с воспитанниками детского дома беседу о безопасном поведении в период зимних каникул и напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Ну и какой же новогодний праздник без подарков, что называется, для души - ребятишкам вручили тюбинги для катания со снежных горок и по набору сладостей.