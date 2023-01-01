В Кузбассе подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Такую службу спасатели будут нести в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, круглосуточно обеспечивать безопасность жителей региона будут более тысячи сотрудников и почти 200 единиц техники.

На объектах празднования заблаговременно проводился комплекс надзорно-профилактических мероприятий, в том числе занятия и инструктажи с персоналом о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.

То, что такие меры совсем не лишние, показали случившиеся перед самым новым годом ЧП в Киселевске и Новокузнецке. В южной столице Кузбасса пожар случился в многоэтажке на проспекте Николая Ермакова, где пожарными по лестничным маршам было спасено пятнадцать человек. Помощь медиков не потребовалась.

А в Киселевске огнеборцы вывели на улицу по лестничным маршам трех человек, в том числе одного ребенка, с последнего этажа многоквартирного дома. И здесь обошлось без жертв.