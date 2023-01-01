В Кузбассе расширен перечень получателей жилищных сертификатов

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Сегодня, 1 января, вступили в силу изменения в региональный закон «О дополнительной мере социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем».

Они предусматривают расширение круга лиц из числа детей-сирот, которые могут получить жилищный сертификат. Теперь этим правом смогут воспользоваться жители Кузбасса, включенные в списки детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, старше 21 года (ранее было от 23-х лет). А для детей-сирот, участвующих в специальной военной операции, предусмотрено первоочередное предоставление сертификата в упрощенном порядке.

Также не будет применяться требование к стажу трудовой деятельности (от шести месяцев) к участникам специальной военной операции данной категории, к тем, кто имеет детей в возрасте до трех лет или ухаживает за ребенком-инвалидом, имеет трех и более детей, осуществляет опеку (попечительство) над родными братьями и (или) сестрами.