Кузбасс получил за год 1309 единиц медицинского оборудования

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На его закупку из федерального и регионального бюджетов в ушедшем году было выделено 2 миллиарда и 36 миллионов рублей.

- В новом году планируем приобрести еще 245 единиц медицинской техники. В первую очередь закупаем диагностическое оборудование экспертного класса. Это позволяет врачам обнаруживать заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

К примеру, в регион по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» за год поступило 238 единиц оборудования. 39 из них - это компьютерные томографы, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы. Перед установкой крупногабаритных аппаратов обязательно проводился капитальный ремонт помещений.

Для жителей южной агломерации весной этого года в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша запустили новый маммограф отечественного производства, чьим важным преимуществом по сравнению с аналогами стало сокращение лучевой нагрузки на пациента на 22%. За восемь месяцев на нем прошли обследование почти 5 тысяч человек.