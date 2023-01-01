Глава Новокузнецка напомнил, как отмечали новый год в городе в девятнадцатом веке

Фото: телеграм-кканал Сергея Кузнецовка

Первая праздничная елка в тогдашнем Кузнецке была установлена в 1891 году супругой купца 2-й гильдии Степана Попова Еленой - у себя на дому (сейчас на этом месте, как уточнил Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале, расположено здание СИЗО-3) для 30 девочек Кузнецкого женского приходского училища.

В 1899 году на средства, собранными кузнецким купцом А.Поторочиновым, была устроена елка в помещении Общественного собрания (размещалось на втором этаже каменного двухэтажного дома, располагавшегося на Базарной - ныне Советской - площади). На празднике присутствовали 230 учащихся уездного, приходских мужского и женского училищ и церковноприходской школы.

Отметим, что это мероприятие описал в заметке, вышедшей в издававшейся тогда в Томске газете «Сибирская жизнь», приглашенный корреспондент. Вот как он подает атмосферу праздника:

«Учащиеся остались весьма довольны ёлкой. Беднейшему из них, помимо подарков из конфект и орехов, были розданы ситец на рубашки и платьица. Ёлка началась гимном “Боже, царя храни”, пропетым детьми пред портретом государя, после чего одним из учащихся было прочитано стихотворение “Письмо к Богу”, пропето детьми несколько песен, а затем были показаны туманные картины, и в заключение дети слушали фонограф, исполнивший несколько музыкальных и вокальных пиес, и, между прочим, некоторые из детей декламировали пред фонографом басни, которые он записывал и тут же воспроизводил».

К слову, также известно, что в девятнадцатом веке рождество и новый год жители Кузнецка предпочитали отмечать в помещениях. Массовые гуляния на улице – это уже отличие века следующего. О чем напоминает фото из телеграм-канала главы Новокузнецка.