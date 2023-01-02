Полиция Кузбасса опровергла вандализм на остановке в Кемерове

Фото: "Вконтакте"/группа "Инцидент Кузбасс"

В первый день нового года по кемеровским пабликах разошлась фотография сломанного остановочного павильона рядом с ТЦ «Сокол» на бульваре Строителей. Подпись гласила, что остановку разгромили вандалы и комментарии, которыми разразились десятки кемеровчан в адрес этих неизвестных, не сулили им ничего хорошего.

Однако вандалы оказались не причем. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, подтвердив повреждение павильона, назвали истинного виновника происшествия. Им оказался водитель автомобиля Hyundai Solaris, который 31 декабря - за полчаса до Нового года , так торопился, что не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в остановку.

- Люди в ДТП не пострадали, а отношении водителя составили протокол за отсутствие полиса ОСАГО, - сообщили в главке кузбасской полиции.

Помимо штрафа в размере 800 рублей, который придется оплатить автолюбителю, ему придется оплатить и восстановление остановочного павильона: сумма материального ущерба, который он нанес из-за своей торопливости, сейчас устанавливается.